Dzisiaj na zielonogórskim deptaku odbyło się wyjątkowe spotkanie jednego z liderów Falubazu Zielona Góra z kibicami. ,,Kawa z Jarkiem Hampelem” to jedna z akcji zorganizowanych przez zielonogórski klub żużlowy. Relacja z tego wydarzenia znajduje się na naszym radiowym instagramie.

Sam zawodnik podkreśla, że takie spotkanie są dobrą okazją do integracji z fanami i porozmawiania z nimi.

– To właśnie kibice dają nam największe wsparcie i dlatego chętnie spotykamy się z nimi poza stadionem – mówi Jarosław Hampel, zawodnik NovyHotel Falubazu Zielona Góra:

Fani zielonogórskiej drużyny i samego zawodnika licznie pojawili się dziś na deptaku. Był czas na wspólne wypicie kawy, rozmowy, zdjęcia i autografy.

– Cieszy nas każda okazja do tego, aby spotkać się z naszymi żużlowcami – podkreślają kibice.

Przypomnijmy, że zielonogórska drużyna powróciła do najwyższej ligi rozgrywkowej po dwóch latach. Teraz liczy się każdy punkt, ponieważ celem jest utrzymanie w lidze. Najbliższa okazja do ich zdobycia będzie już 7 lipca, kiedy to NovyHotel Falubaz Zielona Góra podejmie na własnym torze drużynę FOGO Unii Leszno.