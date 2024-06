Jak już informowaliśmy – Konrad Cop będzie w nadchodzącym sezonie trenerem I-ligowych siatkarzy Astry Nowa Sól. Szkoleniowiec w poprzednim sezonie prowadził inny zespół z zaplecza PlusLigi – Olimpię Sulęcin.

Cop, który jest także II trenerem reprezentacji Polski U-22 opowiedział nam o budowie nowosolskiego zespołu. Ten bardzo mocno zmieni się w porównaniu do poprzedniego, bardzo udanego sezonu, w którym przypomnijmy – Astra zakończyła rozgrywki na ósmym miejscu, awansując do fazy play off, gdzie odpadła w I rundzie z MKS-em Będzin (zespołem, który później awansował do PlusLigi).

Astra rozpocznie przygotowania do nowego sezonu pod koniec lipca.