W gronie gwiazd prezentujących nowości tego tygodnia, dziś – Smolasty, Sanah, Wiktor Dyduła, Giovanni Zarrella i Pharrell Williams.

SMOLASTY Dalej

Smolasty ze swoim nowym, inspirującym singlem 'Dalej’ napędza do życiowej konsekwencji i działania. Jest także idealnym motywującym utworem do wsparcia naszej kadry w walce w Euro 2024. W teledysku wystąpiła polska reprezentantka grająca na co dzień w lidze francuskiej. Co więcej, utwór reprezentuje gatunek country house, co pokazuje, że Smolasty nie boi się eksperymentować i poszerzać swojego muzycznego repertuaru.

’Dalej’ to pełen nadziei i pozytywnej energii kawałek, który niesie ze sobą przesłanie o wytrwałość i determinację. Utwór motywuje do walki nie tylko sportowców, ale każdego z nas, zachęcając do niepoddawania się i walki o swoje marzenia.

Utwór ten opowiada historię o przezwyciężaniu przeszkód i dążeniu do celu, niezależnie od napotkanych trudności. Do singla powstał też poruszający teledysk, który doskonale oddaje przesłanie utworu. Klip składa się z dwóch części. Pierwsza to wzruszająca opowieść o młodej piłkarce, które mimo przeciwności losu nie rezygnuje z marzeń o karierze w świecie futbolu. Zaczynamy od samotnych treningów, potem widzimy, jak bohaterka gra w młodzieżowym klubie, przeżywa kontuzję, a następnie po rehabilitacji wraca na boisko z jeszcze większą determinacją. Druga część klipu pokazuje Smolastego jako narratora, który, jadąc vintage’owym muscle carem, wspiera i dodaje jej otuchy. W finałowej scenie już dorosła, profesjonalna zawodniczka wyjmuje z szafki rekwizyt z dzieciństwa, symbolizując ciągłość i realizację marzeń.

W teledysku wzięła udział reprezentantka Polski w piłce nożnej Ewelina Kamczyk, modelka Ola Szkołda, oraz akademia piłkarska Escola Warszawa. Teledysk został wyreżyserowany przez Piotra Zajączkowskiego, a za zdjęcia odpowiadał Wojtek Koziara.

SANAH Było, Minęło

sanah powraca z piątym studyjnym albumem! Ten inspirowany jest 'Kaprysami’ włoskiego wirtuoza Paganiniego, czego odzwierciedleniem jest już sam tytuł wydawnictwa. Niech nie zwiedzie Was jednak powaga i liryczność kompozycji mistrza, bo, jak na sanah przystało, poza wzruszającymi utworami, na albumie znajdziecie też piosenki, które zaskoczą najbardziej oddanych fanów artystki. A tych zaskoczyć jest niełatwo!

Po Poezyjowej płycie przyszedł czas na powrót sanahowych tekstów. Językowe smaczki, za które Artystkę pokochały miliony, ewoluują z każdym kolejnym wydawnictwem, wchodząc na stałe do stylu użytkowego.

Najnowszy album 'Kaprysy’ zabiera nas w podróż po zakątkach muzyki wszelakiej – popowe brzmienie przełamane jest klasyką, a elementy R&B przeplatają się z tymi, pochodzącymi z gatunków folk, techno czy dance. Poza znanymi już utworami, 'hip hip hura!’ i 'Śrubka’, na albumie znajdziemy m.in. numer 'Fafarafa’, w którym sanah… jodłuje; wpleciony w 'Pańskie łzy to woda’ fragment tekstu kultowej piosenki sprzed lat w wykonaniu Vito Bambino; tajemniczy głos w 'O miłości’ czy utwór 'Do kiedy jestem’ inspirowany twórczością Agnieszki Osieckiej, którą sanah wyjątkowo sobie ukochała.

Niezależnie od momentu, od którego towarzyszycie Artystce w jej muzycznej podróży, w 'Kaprysach’ odkryjecie cząstkę każdej z jej dotychczasowych er, wzbogaconej o dojrzałość i zachwycający artystyczny rozwój, którego jesteśmy świadkami.

WIKTOR DYDUŁA Tam Słońce Gdzie My

Artysta poświęcił się w pełni tworzeniu nowego autorskiego materiału, a najnowszy singiel 'Tam Słońce Gdzie My’ udowadnia, że był to czas niezwykle dobrze spożytkowany.

Wiktor zdążył już przyzwyczaić swoich słuchaczy do tego, że zdecydowanie nie pisze o niczym, a jego utwory, poza charakterystycznym wokalem, zawsze przyciągają także przemyślaną grą słów i głębszym przekazem. Nowy utwór Artysta poświęcił ważnemu tematowi, opowiada bowiem o tym, jak cenne w życiu każdego człowieka jest znalezienie bratniej duszy, osoby której możemy bezgranicznie zaufać, na której zawsze możemy polegać i z którą jesteśmy na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie.

Choć utwór zarówno lirycznie jak i muzycznie jest niezwykle pozytywny, to dla samego Artysty ma nieco słodko-gorzki smak. Wiktor pisząc piosenkę wracał wspomnieniami do relacji swoich rodziców, jak i do własnej relacji ze swoim tatą. Obydwie niestety przerwała choroba ojca, o czym Wiktor opowiada trochę więcej w teledysku, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu.

W rolę taty Wiktora w teledysku wcielił się aktor Piotr Głowacki, któremu towarzyszyła jego żona Agnieszka wraz z dziećmi.

W najbliższym czasie Wiktor wystąpi między innymi podczas koncertu „Wianki nad Wisłą” oraz na koncercie Męskie Granie w Gdańsku, w ramach projektu Wodecki/Pater.

GIOVANNI ZARELLA Fantastico

Kiedy pod koniec marca Giovanni Zarrella rozpoczął nowy rozdział w karierze singlem 'Danza’, reakcja była przytłaczająca. Giovanni jest uznawany za jedną z najbardziej wyjątkowych osobowości artystycznych i jednego z najciekawszych europejskich twórców obecnie. Teraz gwiazdor przedstawia porywający singiel 'Fantastico’.

Giovanni Zarrella stworzył piosenkę, która brzmi tak, jakby italo disco odbyło podróż wehikułem czasu z przeszłości do 2024 roku. Nostalgiczna, niczym letni romans we Włoszech lat 80., a jednocześnie nowoczesna, dynamiczna i bogata. Za porywającą produkcję utworu odpowiadają Daniel Flamm, Johannes Herbst i Alexander Zuckowski.

– 'Fantastico’ jest uosobieniem mojego nowego brzmienia. Żadna inna piosenka nie opisuje lepiej tej nowej podróży. Jeśli pokochaliście 'Danza’, bez wątpienia spodoba wam się również mój nowy singiel – mówi Giovanni Zarrella.

PHARRELL WILLIAMS Double Life

Najsympatyczniejszy z największych złoczyńców kina powraca w czwartej odsłonie. Gru i jego stworki powracają do kin na nową przygodę, tak szaloną jak zawsze.

W 2010 roku poznaliśmy Gru, Minionki i trzy dziewczyny, które miały podbić nasze serca. Odkryliśmy również tych małych żółtych chłopców, mówiących niezrozumiałym, ale przezabawnym bełkotem, którzy szybko odnieśli własny sukces (i własny pełnometrażowy film animowany).

W ekscytującej, nowej odsłonie komedii animowanej 'Gru i Minionki: Pod Przykrywką’. W tym roku 5 lipca zobaczymy nowy rozdział, w którym Gru i Lucy oraz ich córeczki: – Margo, Edith i Agnes powitają nowego członka rodziny Gru juniora. Gru będzie musiał zmierzyć się z nowym nemezis w postaci Maxime’a Le Mala i jego femme fatale, Valentiny.

Ponieważ akcja filmu rozgrywa się w latach 70., płyta z muzyką stanowi hołd dla funku, disco, soulu i największych przebojów tamtej dekady, złożony przez najlepszych współczesnych twórców. W zestawie znalazła się więc nowa wersja 'Funkytown’ (z repertuaru Lipps Inc.) w wykonaniu St. Vincent, interpretacja 'Dance to the Music’ (Sly and The Family Stone) przygotowana przez H.E.R., cover 'Instant Karma!’ (John Lennon) w wersji Bleachers oraz piosenka 'Goodbye To Love’ (The Carpenters), którą zaśpiewała Phoebe Bridgers.

Oczywiście, na płycie nie zabrakło Minionków, którzy zmierzyli się z piosenką 'Cecilia’ duetu Simon & Garfunkel. Na single promujący soundtrack wybrano 'Turn Up The Sunshine’ Diany Ross z udziałem Tame Impala.

Pharell Williams dokłada całkiem ważną cegiełkę, w czwartej części serii kreskówek usłyszymy singiel 'Double Life’.

Nad całością ścieżki muzycznej czuwał Jack Antonoff, wokalista rockowej grupy Bleachers, a przede wszystkim wzięty producent, który w 2022 roku został wyróżniony Grammy w kategorii Producent roku.

