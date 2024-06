Rząd przygotował program „Aktywny maluch” i przeznaczył na niego o 1 miliard złotych więcej niż zakładano wcześniej. To dzięki temu, że część pieniędzy pozyskano z Krajowego Planu Odbudowy. Budżet na realizację tego projektu wynosi teraz 6,5 miliarda.

Ponad 40% polskich gmin nie ma na swoim terenie miejsc zapewniających opiekę dzieciom w wieku od 1 do 3 lat. Ten problem dotyczy zarówno żłobków publicznych, jak i prywatnych.

– W programie wprowadziliśmy kilka zmian – mówi posłanka Elżbieta Anna Polak:

Udział w programie zadeklarowały już władze gminy Świdnica. Obecnie funkcjonuje tam żłobek, który ma zaledwie 20 miejsc

– Te pieniądze pozwolą nam przyjąć więcej dzieci i zadbać o rozwój naszej placówki – mówi Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wójt gminy Świdnica:

Z programu korzysta już miasto Zielona Góra.

– Aktualnie realizujemy duży projekt przy rozbudowie żłobka „Wisienka” na ulicy Wiśniowej – mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Gminy mogą zgłaszać się do udziału w programie do końca czerwca. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w lipcu i potrwa do września bieżącego roku.