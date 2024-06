Przed Eneą AZS AJP Gorzów ostatni akord koszykarskiego sezonu 2023/2024 – to finały Mistrzostw Polski 3×3 w różnych kategoriach wiekowych.

Dziś w Warszawie rywalizacja zespołów do lat 15, w sobotę do lat 17 a w niedzielę do lat 23. W tej najstarszej kategorii gorzowska drużyna wystąpi w ekstraklasowym składzie: Wiktoria Kuczyńska, Aleksandra Pszczolarska, Gabriela Lebiecka i Ewelina Śmiałek. Trener Robert Pieczyrak liczy na walkę o najwyższe lokaty, ale jest ostrożny w nazywaniu swojej drużyny faworytem turnieju: