Wschowskie starostwo zakupi autobus dla Warsztatów Terapii Zajęciowej We Wschowie. Uczęszcza tam codziennie około 30 niepełnosprawnych osób, mieszkańców powiatu wschowskiego. – Dotychczas uczestnicy zajęć docierali do placówki we własnym zakresie, ale to niebawem zmieni się – mówi Waldemar Starosta, wschowski starosta.

Autobus będzie kosztował pół miliona złotych, z czego 350 tysięcy złotych będzie pochodzić z dotacji PFRON. Właśnie została podpisana stosowną umowa.