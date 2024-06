,,Aktywne Kobiety z Letnicy” zapraszają do udziału w wyjątkowym cyklu warsztatów. Zajęcia skierowane są do Lubuszanek w wieku od 15 do 35 lat.

– Chcemy, aby nasze uczestniczki miały czas tylko dla siebie – mówi Małgorzata Jagoda ze Stowarzyszenia ,,Aktywne Kobiety z Letnicy”:

Jak podkreśla organizatorka, warsztaty będą tematyczne i różnorodne.

– Każda z kobiet znajdzie coś dla siebie – dodaje:

Udział w warsztatach jest darmowy, ale obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie ,,Aktywnych Kobiet z Letnicy” na Facebooku.