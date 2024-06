Ministerstwo Zdrowia chce przedłużyć program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia. Obecny obowiązywać będzie do końca czerwca, dlatego już w przyszłym tygodniu ma zostać przyjęte rozporządzenie wydłużające obowiązywanie tego programu o kolejne 6 miesięcy.

„Profilaktyka 40 Plus” to program oferujący bezpłatny pakiet badań medycznych, obejmujących m.in. morfologię, sprawdzenie stężenia cholesterolu i poziomu glukozy czy określenie współczynnika masy ciała. Głównym zadaniem programu jest odpowiednio wczesne wykrywanie wielu chorób i zapobieganie takim schorzeniom, jak chociażby cukrzyca, miażdżyca, choroby serca, udary czy nowotwory.

Niestety, wielu Polaków po 40 roku życia w dalszym ciągu nie korzysta z tego bezpłatnego programu i nie zgłasza się na te badania. Dlaczego tak się dzieje? Jak to wygląda w województwie lubuskim? M.in. na ten temat będziemy rozmawiać z Joanną Branicką z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i lekarzem rodzinnym Wojciechem Perekitko.