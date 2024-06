Tytus Nowik w sezonie 2024/2025 zagra w siatkarskiej drużynie MKST Astra Nowa Sól na pozycji atakującego. 21-letni zawodnik w poprzednim sezonie występował w zespole STS Olimpia Sulęcin, gdzie trenerem był Konrad Cop.

W szeregach drużyny z Sulęcina, Nowik zdobył łącznie 440 punktów, w tym 34 z zagrywki oraz 28 blokiem. Atakujący pięciokrotnie odbierał statuetkę MVP meczu. Tytus Nowik jest młodzieżowym reprezentantem kraju, drużyny która w lipcu przystąpi do mistrzostw Europy U-22, a obecnie przebywa we Francji. A jak tłumaczy swoje przejście z Olimpii do Astry:

Foto: A. Pawlik