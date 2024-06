Falubaz Zielona Góra pokonał w kolejnym meczu U24 Ekstraligi Apatora Toruń na jego obiekcie 50-39!

Do 7 wyścigu niewysoko prowadzili gospodarze(22-20), ósmą gonitwę 5-1 wygrał Falubaz, objął prowadzenie i już nie oddał go do końca spotkania, wygyrwając na MotoArenie wyraźnie.

Punkty dla Falubazu: Knudsen 12, Łopuski 2, Sadurski 14, Thorst 6, Hurysz 11, Farański 3, Jansson 2.

Oskar Hurysz z Falubazu opowiadał nam po meczu o jego przebiegu i swojej postawie: