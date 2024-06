Wejście w życie paktu migracyjnego otworzy jeszcze szerzej drzwi do Europy i zachęci kolejne setki tysięcy osób, żeby tutaj przybywali – powiedział w piątek w Szczecinie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Joachim Brudziński.

Podczas konferencji prasowej w Szczecinie Brudziński, nawiązał do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. 28 maja nad ranem na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) został zaatakowany żołnierz. Szeregowy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej został raniony nożem przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę. Żołnierz zmarł w czwartek.

– powiedział Brudziński.

– Informacje o tej tragicznej śmierci, ale również o zatrzymaniu polskich żołnierzy pokazują, że trzeba powiedzieć twarde „nie”. 9 czerwca jest szansa, żebyśmy pokazali obecnie rządzonym, panu Donaldowi Tuskowi, który próbuje się wyłgać z odpowiedzialności za to, co się dzisiaj w państwie dzieje. Przerzuca tę odpowiedzialność. a to na szefa MS Adama Bodnara, a to na szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a to w końcu na prokuratorów, a na samym końcu samych żołnierzy