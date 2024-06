Gotowi na nasze propozycje?! W tym tygodniu w rolach głónych – Oskar Cyms, Krzysztof Zalewski, Kamil Bednarek, Blanka i Teddy Swimms.

OSKAR CYMS Cały Czas

Oskar Cyms, po sukcesie swojego debiutanckiego albumu, powraca z nowym singlem 'Cały Czas’, który zachwyca świeżością brzmienia i rozmachem aranżacyjnym instrumentów dętych. ?

W najnowszym utworze Oskar Cyms łączy swoje charakterystyczne, emocjonalne teksty z mocnymi, pełnymi pasji liniami melodycznymi, wspartymi przez dynamiczną sekcję dętą, która nadaje piosence przebojowości. Ta wyjątkowa kompozycja zapowiada się na letni hit wszystkich rozgłośni radiowych.

KRZYSZTOF ZALEWSKI Kochaj

Druga zapowiedź nadchodzącego albumu. 'Kochaj’ to epicka ballada o miłości. Są pękające serca, smyczki, zaćmienie słońca i Krzysztof na koniu…

Zalewski z przytupem zapowiada nowy etap w swojej karierze. Artysta kazał czekać fanom aż 4 lata na swój autorski album. Kiedy jednak wrócił, to ze zdwojoną mocą. Jednego tygodnia wydał dwa kontrastujące ze sobą single – prowokacyjny i surowy rapowany utwór 'ZGŁOWY’ oraz liryczną balladę 'Kochaj’, czyli godnego następcę 'Miłość Miłość’ czy 'Wszystko Będzie Dobrze’.

– Tematyka piosenki 'Kochaj’ jest chyba oczywista, ale spróbuję się rozwinąć. To numer o tęsknocie. O potrzebie miłości, albo może nawet bardziej o potrzebie wypełnienia braku, co go każdy w sercu nosi. O szukaniu szczęścia poza sobą, co kończy się zawsze raczej niewesoło. Ale tu już odbijamy w filozoficzne tematy, a przy klasycznej rockowej balladzie nie ma co dzielić włosa na czworo. O miłości jest to piosenka i tyle. Zainspirowana trochę 'Wild Is The Wind’ Bowiego. Proszę się wzruszać! – opowiada o utworze Zalewski.

Do singla powstał niezwykle wzruszający klip w reżyserii Michała Sierakowskiego, w którym zagrali aktorzy Mila Jankowska oraz Jan Sałasiński, a także sam Krzysztof Zalewski w towarzystwie konia Edka.

Album zatytułowany „ZGŁOWY” zapowiada się bardzo eklektycznie ale i osobiście. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Po jesiennej premierze, Zalewski ruszy z nowym materiałem w ZGŁOWY tour.

KAMIL BEDNAREK Całą Noc

– Utwór 'Całą Noc’ powstał podczas przygotowań do trasy koncertowej projektu 'Ambasadorzy rozrywki’. Numer graliśmy tylko podczas koncertów owego projektu. Wychodząc Wam naprzeciw, uwzględniając dużą ilość wiadomości z zapytaniem 'dlaczego tego nie nagraliśmy?’ postanowiłem zrobić niespodziankę i wyprodukować ten utwór razem z Dawidem 'Brobit’ specjalnie dla Was.

Mam nadzieję, że będzie on swoistym 'czasoumilaczem’ przez najbliższe wiosenne oraz letnie dni i będzie towarzyszył Waszym szalonym wakacjom 🙂 …lekki taneczny klimat 😉 enjoy !!!

– Kamil

TEDDY SWIMS The Door

Eklektyczny Artysta, jakim jest Swims, nigdy nie trzyma się kurczowo jednego tempa, a jego nowa twórczość łączy pop, soul, funk i blues. Oczywiście wszystko spaja jego aksamitny, zachrypnięty głos.

Album 'I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)’ przybliża najbardziej wrażliwe oblicze Teddy’ego Swimsa, co stanowi dla niego część podróży w kierunku uzdrowieniu.

Nowy album jest następcą EP-ek 'Sleep is Exhausting’ i 'Tough Love’ z 2022 roku. W dorobku ma również wyprzedane koncerty na całym świecie czy udział w piosenkach ILLENIUM 'All That Really Matters’, Meghan Trainor 'Bad For Me’ czy MK & Burns 'Better’.

.Kolejny singiel z krążka to rytmiczny 'The Door’, przypominający hymn R&B z innej epoki.

BLANKA If U Want Me

To lato będzie należyć do Blanki. Artystka nie zwalnia tempa i prezentuje swój najnowszy singiel 'If U Want Me’. Utwór zapowiada pierwszą biletowaną trasę koncertową BLANKA Summer Tour.

-’ If U Want Me’ to piosenka bliska mojemu sercu, opowiadająca o pożądaniu kogoś, kto jest dużo piękniejszy na zewnątrz niż w środku. Opowiada o tym, kiedy budzisz się w samą porę, aby zobaczyć prawdziwe ja osoby, w którą tak bardzo wierzyłaś/eś. Okazuje się, że to była po prostu dobra pierwsza randka, przyjemna przejażdżka samochodem, ale pod tym wszystkim kryły się kłamstwa i nic więcej. To wszystko była tylko przykrywka i on/ona nigdy tak naprawdę nie myślał/ła o tobie na serio – mówi Blanka.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.