Czwórka gorzowskich lekkoatletów została powołana na rozpoczynające się 7 czerwca w Rzymie Mistrzostwa Europy.

Do stolicy Włoch leci trójka z ALKS AJP Gorzów: Nikola Horowska, która wystąpi w skoku w dal, Łukasz Żok, który będzie rywalizował zarówno na 200 jak i w sztafecie 4×100 i oszczepnik Cyprian Mrzygłód. W Rzymie zaprezentuje się też Marika Majewska z AZS AWF Gorzów w biegu na 100 metrów przez płotki.

Horowska posiadała również kwalifikację w biegu na 200 metrów, gdzie już w ubiegłym roku wypełniła minimum. Jednak jak mówi trener Tomasz Saska, start w dwóch konkurencjach był dla jego zawodniczki nie do pogodzenia:

Dodajmy, że cała trójka z ALKS AJP jest obecnie w rankingach olimpijskich na miejscach dających kwalifikację na igrzyska w Paryżu. Niemal pewny swego jest Cyprian Mrzygłód, Nikoli Horowskiej i Łukaszowi Żokowi potrzebnych jest jeszcze kilka solidnych startów dla potwierdzenia biletu do Paryża. Z kolei Majewska musi w klasyfikacji swojej konkurencji odrobić straty (niemałe, ale nie jest to poza jej zasięgiem), lub wypełnić minimum, które wynosi 12,77 s. (o 13 setnych więcej niż jej niedawny rekord życiowy). Okres kwalifikacyjny do igrzysk w Paryżu kończy się 30 czerwca.