Po 50 tysięcy złotych kary będą musieli zapłacić seniorzy, a po 10 tysięcy złotych juniorzy, którzy byli zgłoszeni do meczu żużlowej PGE Ekstraligi między ebut.pl Stalą Gorzów Wlkp. i ZOOleszcz GKM Grudziądz.

Przypomnijmy, że sędzia tego spotkania ok. godz. 22.00, powołując się na pisemne oświadczenia kierowników drużyn ogłosił obopólny walkower motywując go tym, że zawodnicy obu zespołów, mimo iż on ocenił tor jako regulaminowy, „odmawiają jazdy w meczu”.

Dziś Komisja Orzekająca Ligi nałożyła kary na wszystkich zawodników zgłoszonych do meczu. Wszyscy zostali ukarani zawieszeniem na 1 miesiąc, przy czym wykonanie tej kary zawiesza się na jeden rok. Ponadto wszyscy seniorzy mają zapłacić po 50 tys. zł., a juniorzy po 10 tys. zł.

Oskar Fajfer jeden z zawodników gorzowskiej drużyny nie może zrozumieć dlaczego został ukarany.