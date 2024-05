Nie cichną echa wczorajszych wydarzeń na stadionie imienia Edwarda Jancarza.

W Magazynie Żużlowym Radia Gorzów sprawę skomentował prezes Stali Gorzów Waldemar Sadowski:

Stal czeka teraz na weryfikację decyzji sędziego Michała Sasienia, który zdecydował ogłosił obustronnego walkowera. Decyzji nie rozumie prezes Stali, który zwraca uwagę na to , że jego zawodnicy w żadnym momencie nie odmówili wyjazdu na tor:

Próbowaliśmy skontaktować się z prezesem GKM Grudziądz i kierownictwem Speedway Ekstraligi. Prezes klubu z Grudziądza, ze względu na uczestnictwo w sesji tamtejszej Rady Miasta był dzisiaj niedostępny. I raczej nie ma to związku z treścią oświadczenia kierownika drużyny GKP, które publikujemy poniżej. Z kolei pani z sekretariatu SE skierowała nas do działu Public Relations i Media, a po połączeniu za każdym razem słyszeliśmy w słuchawce to (cisza między sygnałami została skrócona):